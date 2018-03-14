В Рязанской области нашли более 150 нарушений при эксплуатации снегоходов

В Рязанской области нашли 165 нарушений законодательства при эксплуатации снегоходов. Об этом сообщили на
Инженеры-инспекторы Гостехнадзора проверили более 1270 единиц техники в ходе профилактической операции «Снегоход». Они вынесли 136 административных штрафов, выдали четыре предписания за эксплуатацию незарегистрированной техники.
Кроме того, пресечен факт управления мотовездеходом в состоянии алкогольного опьянения.
В результате рейдов на регистрационный учет поставили 13 снегоходов и 15 мотовездеходов, более 50 единиц техники направили на прохождение технического осмотра.