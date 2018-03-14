В Рязани легковушка снесла знак на пустой парковке гипермаркета «Лента». Фотографию в среду, 14 марта, опубликовали в группе «
Авария произошла у «Ленты» в Борках.
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В Рязани легковушка снесла знак на пустой парковке гипермаркета «Лента». Фотографию в среду, 14 марта, опубликовали в группе «
Авария произошла у «Ленты» в Борках.
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