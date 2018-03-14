Табличку на Почтовой уберут после жалобы рязанца

Мемориальную табличку на улице Почтовой о событии, которого не было, уберут после жалобы рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 14 марта.
В горадминистрации рассказали, что в адрес префектуры Советского района пришло письмо из госинспекции по охране объектов культурного наследия. Ранее туда обратился рязанец, который сообщил о самовольной установке таблички.
В ходе проверки владельца не установили, факт о порче фасада здания подтвердился. «Работники городских служб снимут табличку, если этого не сделает владелец», — рассказали в мэрии.
Напомним, на арт-объекте, установленном на улице Почтовой,