Сотрудника Рязанского медуниверситета осудят за взятку в 113 тысяч

Ассистента кафедры анатомии Рязанского медуниверситета осудят за взятку в 113 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского раойнного суда.
По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получил от первокурсника 25 тысяч рублей за зачет по «Анатомии» за первый семестр. За экзамены во втором и третьем семестрах студент отдал еще 88 тысяч рублей.
Отмечается, что ассистент кафедры не проверял знания студента.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290, части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Дело передали в суд.