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17:44, 14 марта 2018 439
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Сотрудника Рязанского медуниверситета осудят за взятку в 113 тысяч

Сотрудника Рязанского медуниверситета осудят за взятку в 113 тысяч

Ассистента кафедры анатомии Рязанского медуниверситета осудят за взятку в 113 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского раойнного суда.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получил от первокурсника 25 тысяч рублей за зачет по «Анатомии» за первый семестр. За экзамены во втором и третьем семестрах студент отдал еще 88 тысяч рублей.

Отмечается, что ассистент кафедры не проверял знания студента.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290, части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Дело передали в суд.


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