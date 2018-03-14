В Рязани снова объявят бойкот «Яндекс. Такси»

Всероссийский бойкот таксистов поддержат в Рязани. Соответствующее видео опубликовали в группе «
Бойкот запланировали на 10 апреля «в связи с тем, что чиновники нашей области игнорируют обязанности по региональному государственному контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Рязанской области».
«Игнорирование обязанностей — допущение к работе служб заказов, не имеющих законных оснований по деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в сообщении. РСТ требует, чтобы «правила были для всех одинаковыми»: и для перевозчиков (юрлиц), водителей и служб заказов.
Активисты утверждают, что предстоящий бойкот — это ультиматум. Они обещают, что если чиновники не обратят внимания на акцию, то таксисты откажутся работать с агрегаторами во время Чемпионата Мира по футболу.