Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:26, 14 марта 2018 335
 0    0

На слушаниях вновь обсудят строительство многоэтажек на месте мебельной фабрики в Горроще

На слушаниях вновь обсудят строительство многоэтажек на месте мебельной фабрики в Горроще

На слушаниях вновь обсудят строительство многоэтажек на месте мебельной фабрики в Горроще. Изменение правил землепользования и застройки на улице Островского вынесли на слушания.

Постановление об их проведении официально опубликовали в среду, 14 марта.

Участок бывшей мебельной фабрики «Ока» предлагают перевести из зоны промышленных предприятий в зону многоэтажного жилья.

Слушания пройдут в четверг, 5 апреля, в административном здании на улице Введенской, дом № 107, кабинет №219. Начало в 18:00. До 5 апреля там же будут приниматься замечания и предложения.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:00, 14 марта 2018
Фомин провел урок для путятинских школьников и наградил ученицу почетным знаком
19:26, 14 марта 2018
На слушаниях вновь обсудят строительство многоэтажек на месте мебельной фабрики в Горроще
18:42, 14 марта 2018
В Рязани легковушка снесла знак на пустой парковке гипермаркета «Лента»
18:15, 14 марта 2018
Комиссия по слушаниям одобрила сквер в Дягилеве
18:01, 14 марта 2018
На пожаре в рыбновском селе погиб 82-летний мужчина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:37, 2 марта 2018 23 746
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 650
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 21 826
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 19 988
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 240
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум