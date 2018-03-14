На слушаниях вновь обсудят строительство многоэтажек на месте мебельной фабрики в Горроще. Изменение правил землепользования и застройки на улице Островского вынесли на слушания.
Постановление об их проведении официально опубликовали в среду, 14 марта.
Участок бывшей мебельной фабрики «Ока» предлагают перевести из зоны промышленных предприятий в зону многоэтажного жилья.
Слушания пройдут в четверг, 5 апреля, в административном здании на улице Введенской, дом № 107, кабинет №219. Начало в 18:00. До 5 апреля там же будут приниматься замечания и предложения.