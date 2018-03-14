Любимов открыл фельдшерский пункт в Заборье и пообщался с сельчанами. Фоторепортаж

В среду, 14 марта, в Заборье открылся фельдшерско-акушерский пункт. Новое здание построили за 2,5 месяца, а старое располагалось в местной школе.
ФАП будет обслуживать около двух тысяч местных жителей. Постоянно в медучреждении должны работать два фельдшера, узкие специалисты станут принимать по расписанию.
«Это хорошее событие для всего села, ведь областной центр находится на расстоянии, а медпомощь требуется здесь и сейчас», — отметил на открытии губернатор Николай Любимов.
Он заявил, что ФАП построили за счет инвестора (строительной компании) с привлечением новых технологий, которые позволили завершить работы быстрее и в два раза дешевле. Теперь область планирует сотрудничать с компанией и строить школы искусств, сельские ДК, детсады и школы.
«В 2018 году в регионе планируется возведение десяти фельдшерских пунктов, а не пяти, как предполагалось ранее. Новая технология позволит в разы сокращать сроки возведения социальных объект и экономить», — подчеркнул Любимов.
После открытия он осмотрел ФАП: кабинет приема, смотровой, детский и процедурный кабинеты, помещение для хранения лекарств. Глава региона оценил здание на «пятерку». «Хорошая внутренняя отделка. Вместительно, компактно и емко, за такими технологиями будущее», — сказал он.
После осмотра здания губернатор пообщался с жителями Заборья. Те пожаловались Любимову на мелкие проблемы и посоветовали ему приезжать «почаще и с подарками».