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20:28, 14 марта 2018 411
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Более двухсот рязанских школьников поучаствовали в конкурсе фотографии

Более двухсот рязанских школьников поучаствовали в конкурсе фотографии

Фото: Администрация Рязани

Более двухсот рязанских школьников поучаствовали в городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою землю». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Учащиеся образовательных учреждений и воспитанников муниципальных центров детского творчества «Южный» и «Стрекоза», городской станции юннатов и Дворца детского творчества представили около 340 снимков в четырех номинациях: «Мир животных», «Пейзаж», «Жанровая фотография» и «Портрет».

В конкурсе участвовали дети от 9 до 17 лет, награды присуждались в двух возрастных категориях — средней и старшей.


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