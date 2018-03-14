Более двухсот рязанских школьников поучаствовали в конкурсе фотографии

Более двухсот рязанских школьников поучаствовали в городском конкурсе детской художественной фотографии «Я люблю свою землю». Об этом сообщили на
Учащиеся образовательных учреждений и воспитанников муниципальных центров детского творчества «Южный» и «Стрекоза», городской станции юннатов и Дворца детского творчества представили около 340 снимков в четырех номинациях: «Мир животных», «Пейзаж», «Жанровая фотография» и «Портрет».
В конкурсе участвовали дети от 9 до 17 лет, награды присуждались в двух возрастных категориях — средней и старшей.