Рыбновца осудят за незаконную победу в конкурсе

Жителя Рыбного обвиняют в незаконном присвоении 273 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «
Мужчина обратился в администрацию Рыбновского района с заявлением на участие в конкурсе для получения субсидий из средств областного и федерального бюджетов по предпринимательской программе.
Как выяснилось, рыбновец указал в заявлении фиктивные данные. Конкурсант одержал победу и получил премию в размере 273 тысяч рублей. В результате бюджет Рыбновского района потерпел крупный ущерб.
Прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которое направили в суд.
Рыбновцу грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.