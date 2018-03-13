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10:45, 13 марта 2018 623
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Рыбновца осудят за незаконную победу в конкурсе

Рыбновца осудят за незаконную победу в конкурсе

Жителя Рыбного обвиняют в незаконном присвоении 273 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина обратился в администрацию Рыбновского района с заявлением на участие в конкурсе для получения субсидий из средств областного и федерального бюджетов по предпринимательской программе.

Как выяснилось, рыбновец указал в заявлении фиктивные данные. Конкурсант одержал победу и получил премию в размере 273 тысяч рублей. В результате бюджет Рыбновского района потерпел крупный ущерб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которое направили в суд.

Рыбновцу грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.


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