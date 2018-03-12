Прием в детские сады Рязани начнется в апреле

Прием в рязанские детские сады на 2018-2019 учебный год начнется в апреле. Об этом сообщил
С
В период до 31 марта в случае необходимости родители (законные представители) могут:
- внести изменения в список детских садов и их приоритеты, указанные в заявлении;
- предоставить документы, подтверждающие проживание на территории Рязани;
- предоставить документы для повторного подтверждения льгот отдельным категориям граждан (с датой желаемого зачисления в ДОУ до конца 2018 года).
Список категорий граждан, которым необходимо подтвердить льготы, опубликован в разделе
По всем вопросам можно обратиться в МФЦ Рязани по адресам:
- улица Почтовая, дом №61;
- улица Каширина, дом №1;
- улица Крупской, дом №14, корпус 2;
- улица Новоселов, дом №33, корпус 2.