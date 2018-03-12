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11:40, 12 марта 2018 1 624
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На одиннадцати улицах Рязани отключили холодную воду. Адреса

На одиннадцати улицах Рязани отключили холодную воду. Адреса

В понедельник, 12 марта, на одиннадцати улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:30 до окончания ремонта воды не будет на следующих улицах:

  • улица Парковая,
  • 1-й Аллейный проезд,
  • 2-й Аллейный проезд,
  • улица Ясеневая,
  • улица Ольховая,
  • улица Овражная,
  • улица Крайняя,
  • 1-й Крайний проезд,
  • 2-й Крайний проезд,
  • улица Восточная.

До 16:00 воду отключили в домах №№1, 2, 3, 3 корпус 1, 6, 6а и б, 4, 4а (детский сад №118), 4 корпус 2, 3 и 5, 5 корпус 1, 10 а-в по улице Зубковой. Воду будут подвозить к домам №№2, 4, 4 корпус 2.


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