На одиннадцати улицах Рязани отключили холодную воду. Адреса

В понедельник, 12 марта, на одиннадцати улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
С 9:30 до окончания ремонта воды не будет на следующих улицах:
- улица Парковая,
- 1-й Аллейный проезд,
- 2-й Аллейный проезд,
- улица Ясеневая,
- улица Ольховая,
- улица Овражная,
- улица Крайняя,
- 1-й Крайний проезд,
- 2-й Крайний проезд,
- улица Восточная.
До 16:00 воду отключили в домах №№1, 2, 3, 3 корпус 1, 6, 6а и б, 4, 4а (детский сад №118), 4 корпус 2, 3 и 5, 5 корпус 1, 10 а-в по улице Зубковой. Воду будут подвозить к домам №№2, 4, 4 корпус 2.