Эксперты проверили рязанское масло

Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) проверил качество сливочного масла. Образцы закупили в семи регионах России: Рязанской, Брянской, Воронежской, Новосибирской, Иркутской, Омской областях и Алтайском крае.
Всего в тесте участвовали 20 торговых марок сливочного масла. Эксперты проверили образцы на наличие жиров немолочного происхождения, сравнили фактическую жирность (м.д.ж.) масла с заявленной на упаковке. Специалисты провели анализ маркировки на соответствие требованиям Технического регламента.
По результатам исследования 16 марок из 20 успешно прошли испытания, среди которых масло торговой марки «Амка». Не справились с тестом «Вежливые продукты» из Рязанской области, «Лужайкин» из Омской области — в них занижен процент жира. В образцах «Молочные продукты из Дубровки» из Брянской области и «Брюкке» из Алтайского края присутствуют жиры немолочного происхождения.