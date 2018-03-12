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9:53, 12 марта 2018 4 404
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110-летняя жительница Касимова поделилась секретом долголетия

110-летняя жительница Касимова поделилась секретом долголетия

В воскресенье, 11 марта, старейшая жительница Рязанской области Галина Садко отметила свой 110 день рождения. Поздравить именинницу приехал замминистра труда и соцзащиты Денис Боков.

«Это человек эпоха, без преувеличений. Поговорили и про революцию, и про Первую Мировую, и про большевиков, и про Великую Отечественную… Слушаешь и ушам своим не веришь, что говоришь с очевидцем всех этих событий», — поделился Боков на своей странице «ВКонтакте».

Садко родилась в Касимове. После окончания педагогического училища работала учительницей начальных классов. Когда вышла замуж, уехала к иранской границе, но перед войной вернулась. В 1942 году ее супруг пропал без вести, но женщина так и не вышла замуж во второй раз. С 1950 и до пенсии Садко работала в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике.

«Дом нашей героини заслуживает отдельного внимания! Она здесь родилась в 1908 году и живет по сей день! Это настоящий музей русской провинциальной жизни. Многие предметы интерьера старше их хозяйки», — отметил Боков.

Замминистра также спросил у женщины про секрет долголетия. Садко ответила, что дожила до 110 лет, потому что мало ела.


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