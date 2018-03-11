За выходные рязанские спасатели провели 28 рейдов по водоемам

За выходные и праздничные дни инспекторы ГИМС провели 28 патрулирований на водоемах Рязанской области. Об этом сообщила
Ежедневно водоемы проверяли 22 человека и шесть единиц техники. Основной задачей рейда стало напоминание рыбакам о правилах безопасности на воде.
«Чтобы рыбалка не омрачилась печальными последствиями, инспекторы ГИМС советуют соблюдать простые правила безопасности: не выходите на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии и без спасательных средств», — отметили в сообщении МЧС.
Напомним, в субботу, 10 марта, в рейде