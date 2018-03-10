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19:49, 10 марта 2018 1 438
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В Рязанском районе прошло патрулирование по Оке. Фото

В Рязанском районе прошло патрулирование по Оке. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанские спасатели провели патрулирование по Оке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что ежедневно водоемы Рязанской области патрулируют восемь оперативных групп.

В субботу, 10 марта, в рейде поучаствовал начальник ГУ МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов. Для передвижения по реке использовали судно на воздушной подушке, на котором можно передвигаться по любой водной поверхности, переходить со льда на воду без дополнительной подготовки.

Рыбаков предупреждали по громкоговорителю об опасности выхода на лед, раздали памятки и напомнили о том, как действовать, если человек провалился.

Филиппов встретился с рязанцами, поинтересовался уловом и напомнил о правилах безопасности на льду.

«В целом на территории области ледовая обстановка остается стабильной, но на реках есть промоины, особенно опасна Ока, — отметил Сергей Филиппов. — Основная задача рейда — посетить наиболее популярные места массового выхода на лед людей, напомнить им основные правила поведения на воде».


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