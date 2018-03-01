Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:55, 1 марта 2018 2 349
 0    0

Железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде в Рязанском районе

Железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде в Рязанском районе

Железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде в Рязанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.

«Сегодня в 11:08 в Рязанской области на железнодорожном переезде 226 км перегона Денежниково — Старожилово водитель легкового автомобиля выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с приближающимся пассажирским поездом №4 сообщением Москва — Кисловодск. Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать наезда не удалось», — отметили в сообщении.

Локомотив получил незначительные повреждения, которые оперативно устранили и в 11:42 поезд продолжил движение по маршруту.

На график движения других пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 1 марта, около села Ялино. 47-летний водитель Hyunday Solaris скончался на месте.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:18, 1 марта 2018
В Рязанской области преступник сбежал из колонии
18:05, 1 марта 2018
Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру
17:38, 1 марта 2018
Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе
17:20, 1 марта 2018
На деловом завтраке в «Арагоне» обсудили создание рязанской ассоциации гостиничного бизнеса
16:13, 1 марта 2018
Спорткомплекс под мостом в рязанском Лесопарке будет платным 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Ипотека без прикрас

Ипотека без прикрас

Как взять кредит на покупку жилья и не сесть в лужу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 404
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 502
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 131
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 106
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 363
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум