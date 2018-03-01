Железнодорожники прокомментировали ДТП на переезде в Рязанском районе. Об этом сообщили в
«Сегодня в 11:08 в Рязанской области на железнодорожном переезде 226 км перегона Денежниково — Старожилово водитель легкового автомобиля выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с приближающимся пассажирским поездом №4 сообщением Москва — Кисловодск. Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать наезда не удалось», — отметили в сообщении.
Локомотив получил незначительные повреждения, которые оперативно устранили и в 11:42 поезд продолжил движение по маршруту.
На график движения других пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
Напомним, инцидент