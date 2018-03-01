Выехавший из Рязани в Санкт-Петербург дальнобойщик пропал по дороге

44-летний Григорий Лебедев выехал из Рязани в Санкт-Петербург и пропал. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Известно, что 27 февраля мужчина уехал на фуре Volvo FH12 с прицепом бело-салатового цвета. С тех пор достоверной информации о его местонахождении нет.
Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленовато-карие.
Был одет: коричневая кожаная куртка, пестрая темно-синяя с белым кофта, синие джинсы (или темно-синие спортивные штаны), черные ботинки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону: