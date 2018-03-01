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22:05, 1 марта 2018 1 070
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Выехавший из Рязани в Санкт-Петербург дальнобойщик пропал по дороге

Выехавший из Рязани в Санкт-Петербург дальнобойщик пропал по дороге

44-летний Григорий Лебедев выехал из Рязани в Санкт-Петербург и пропал. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Известно, что 27 февраля мужчина уехал на фуре Volvo FH12 с прицепом бело-салатового цвета. С тех пор достоверной информации о его местонахождении нет.

Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленовато-карие.

Был одет: коричневая кожаная куртка, пестрая темно-синяя с белым кофта, синие джинсы (или темно-синие спортивные штаны), черные ботинки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону: +7 (920) 953-77-70, 88007005452, 112.


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