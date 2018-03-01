Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру. Об этом Никита Мжельский расскал в сюжете телекомпании «
В 2011 году молодой человек попытался встать в очередь на квартиру, но подростку отказали. Ситуацию удалось прояснить в суде, и в 2012 году он встал в очередь, в которой был 76-м.
В сюжете рассказали, что за несколько лет Мжельский опускался и поднимался в списке несколько раз.
Отмечается, что обращения в минобразования и прокуратуру не изменили ситуацию.
В 2017 году сироте сообщили, что он стоит в очереди на 46-м месте. Он рассказал, что намерен и дальше добиваться «справедливости».