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18:05, 1 марта 2018 1 007
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Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру 1

Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру

Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру. Об этом Никита Мжельский расскал в сюжете телекомпании «Город».

В 2011 году молодой человек попытался встать в очередь на квартиру, но подростку отказали. Ситуацию удалось прояснить в суде, и в 2012 году он встал в очередь, в которой был 76-м.

В сюжете рассказали, что за несколько лет Мжельский опускался и поднимался в списке несколько раз.

Отмечается, что обращения в минобразования и прокуратуру не изменили ситуацию.

В 2017 году сироте сообщили, что он стоит в очереди на 46-м месте. Он рассказал, что намерен и дальше добиваться «справедливости».


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