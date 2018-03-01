В полиции назвали несчастным случаем инцидент с падением рязанца с третьего этажа в Приокском. В пресс-службе ведомства RZN.info рассказали, что, по предварительной версии, 27-летний мужчина выпал из окна лестничной клетки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Его доставили в ОКБ, где оказали необходимую помощь. Полицейские опросили пострадавшего, обследовали место происшествия и пришли к выводу, что мужчина находился один, никто его не избивал и не выбрасывал из окна. Сильные травмы он получил в результате удара об козырек подъезда.
В пресс-службе также отметили, что проверка продолжается, окончательные выводу будут позднее.
Напомним, ранее появилась информация, что