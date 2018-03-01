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13:45, 1 марта 2018 2 879
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В полиции назвали несчастным случаем инцидент с падением рязанца с третьего этажа в Приокском 3

В полиции назвали несчастным случаем инцидент с падением рязанца с третьего этажа в Приокском

В полиции назвали несчастным случаем инцидент с падением рязанца с третьего этажа в Приокском. В пресс-службе ведомства RZN.info рассказали, что, по предварительной версии, 27-летний мужчина выпал из окна лестничной клетки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Его доставили в ОКБ, где оказали необходимую помощь. Полицейские опросили пострадавшего, обследовали место происшествия и пришли к выводу, что мужчина находился один, никто его не избивал и не выбрасывал из окна. Сильные травмы он получил в результате удара об козырек подъезда.

В пресс-службе также отметили, что проверка продолжается, окончательные выводу будут позднее.

Напомним, ранее появилась информация, что мужчину избили, после чего выкинули из окна. Об этом рассказали его знакомые. Сейчас он находится в реанимации ОКБ.


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