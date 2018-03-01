Магазин нижнего белья PRIMAVERA поможет рязанцам выбрать подарки на 8 марта

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Магазин PRIMAVERA предложил помочь рязанцам в решении проблемы с подарками на 8 марта. По словам представителей торговой сети, оптимальный и универсальный вариант — это сертификат на нижнее белье.
«Не придется мучиться и вспоминать, какой размер у любимой. Она c удовольствием подберет все сама! Тем более с выбором здесь проблем нет — качественное и очень соблазнительное нижнее белье в большом ассортименте. Цены тоже не расстроят! А номинал сертификата может быть любой — от 500 до 5 000 рублей», — рассказали в PRIMAVERA.
Кроме того, до 12 марта в магазине действует специальная акция: при покупке трех подарочных сертификатов на 3 000 или 5 000 рублей четвертый выдается бесплатно. «Это отличный шанс сделать приятное не только любимой, но и маме, теще, сестре и даже… начальнице или коллеге по бизнесу. Любая женщина будет счастлива получить такой подарок», — отметили представители торговой сети.