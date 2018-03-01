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16:16, 1 марта 2018 928
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Гиперзвуковые ракеты и лазер. Путин представил новые образцы стратегического оружия. Видео 3

Гиперзвуковые ракеты и лазер. Путин представил новые образцы стратегического оружия. Видео

В четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В прямом эфире федеральных телеканалов президент рассказал о новейших образцах стратегического оружия, разработанных в России.

Верховный главнокомандующий презентовал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», идущую на смену знаменитой «Сатане», крылатую ракету с ядерной силовой установкой, стратегический подводный беспилотник, боевой лазер и образцы гиперзвукового оружия: боевой блок для МБР, способный лететь в 20 раз быстрее звука, а также тактический ракетный комплекс «Кинжал».

«Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов — замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих», — сказал президент, говоря о разработчиках уникального оружия.


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