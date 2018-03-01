Гиперзвуковые ракеты и лазер. Путин представил новые образцы стратегического оружия. Видео

В четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В прямом эфире федеральных телеканалов президент рассказал о новейших образцах стратегического оружия, разработанных в России.
Верховный главнокомандующий презентовал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», идущую на смену знаменитой «Сатане», крылатую ракету с ядерной силовой установкой, стратегический подводный беспилотник, боевой лазер и образцы гиперзвукового оружия: боевой блок для МБР, способный лететь в 20 раз быстрее звука, а также тактический ракетный комплекс «Кинжал».
«Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов — замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих», — сказал президент, говоря о разработчиках уникального оружия.