Пять минут. В Рязани открылось обновленное отделение «Почты России»

В частном секторе Горрощи открылось обновленное отделение «Почты России». Торжественная церемония открытия пошла в четверг, 8 февраля. На мероприятии присутствовали министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина и директор регионального филиала «Почты России» Петр Качан.
Отремонтированное здание теперь приспособлено для жителей города с ограниченными возможностями. Для сотрудников почты закупили новую технику. В здании работают три оператора и 12 почтальонов.
Первые посетители отремонтированного почтамта остались довольны новым порядком работы. «Еще непривычно, но стало намного лучше», — поделился рязанец.
В беседе с журналистами Качан рассказал, что основным отличием этого отделения станет полное изменение подхода к клиентам.
«Теперь написать бланк, оформить посылку и запаковать ее необходимо до постановки в очередь, что сэкономит время работы оператора и ускорит сервис до пяти минут на каждого клиента», — отметил он.
По его словам директора важным нововведением является присутствие начальника в зале оформления, а не в отдельном кабинете, а также наличие камер видеонаблюдения с фиксацией очередей.