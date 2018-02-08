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14:44, 8 февраля 2018 2 205
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Пять минут. В Рязани открылось обновленное отделение «Почты России» 2

Пять минут. В Рязани открылось обновленное отделение «Почты России»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В частном секторе Горрощи открылось обновленное отделение «Почты России». Торжественная церемония открытия пошла в четверг, 8 февраля. На мероприятии присутствовали министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина и директор регионального филиала «Почты России» Петр Качан.

Отремонтированное здание теперь приспособлено для жителей города с ограниченными возможностями. Для сотрудников почты закупили новую технику. В здании работают три оператора и 12 почтальонов.

Первые посетители отремонтированного почтамта остались довольны новым порядком работы. «Еще непривычно, но стало намного лучше», — поделился рязанец.

В беседе с журналистами Качан рассказал, что основным отличием этого отделения станет полное изменение подхода к клиентам.

«Теперь написать бланк, оформить посылку и запаковать ее необходимо до постановки в очередь, что сэкономит время работы оператора и ускорит сервис до пяти минут на каждого клиента», — отметил он.

По его словам директора важным нововведением является присутствие начальника в зале оформления, а не в отдельном кабинете, а также наличие камер видеонаблюдения с фиксацией очередей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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