В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили труп

В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили тело мужчины, причина его смерти устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Киоск, в котором располагалась мастерская по ремонту обуви,
Пожар
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В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили тело мужчины, причина его смерти устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Киоск, в котором располагалась мастерская по ремонту обуви,
Пожар
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В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.