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17:58, 7 февраля 2018 3 947
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В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили труп

В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили труп

В сгоревшем киоске на Чкалова обнаружили тело мужчины, причина его смерти устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Киоск, в котором располагалась мастерская по ремонту обуви, сгорел днем в среду, 7 февраля.

Пожар попал на видео.


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1 день назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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