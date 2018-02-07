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14:49, 7 февраля 2018 961
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В Рязанском районе проверили водителей снегоходов. Фоторепортаж

В Рязанском районе проверили водителей снегоходов. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязанском районе проверили водителей снегоходов. Технику осмотрели сотрудники Ростехнадзора в ходе профилактической операции «Снегоход» в среду, 7 февраля.

В Шумаши задержали мужчину, который ехал на вездеходе без документов. Он рассказал, что выехал просто «прогреть» двигатель.

По словам главного специалиста отдела по организации учета машин, административной практике и правовому обеспечению Максима Максимушкина, в Рязанской области зарегистрировано 1300 снегоходов. «Такими транспортными средствами пользуются рыбаки, охотники и просто люди, которые любят активно отдохнуть на природе», — отметил он.

Также он рассказал о правилах эксплуатации внедорожной мототехники: водитель должен иметь при себе удостоверения тракториста-машиниста «AI», свидетельство о регистрации и документ о прохождении ежегодного техосмотра.

При отсутствии техосмотра штраф составит 300 рублей, за незарегистрированный аппарат гражданина оштрафуют на сумму от полутора тысяч рублей, с юридического лица — от десяти тысяч рублей. Если за рулем снегохода задержат пьяного, то ему грозит лишение прав на срок от трех до шести месяцев.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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