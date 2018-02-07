Кадомский школьник получил травму на уроке физкультуры. Видео

Прокуратура проверит информацию о травме, которую получил ученик кадомской школы на уроке физкультуры. Об этом сообщил
Случай произошел в понедельник, 5 февраля, в Кадомской средней школе имени Батышева, пишет «
«В школе, на момент получения восьмиклассником травмы, отсутствовала не только медработник, но и не было необходимых медикаментов», — говорится в сообщении издания. Учитель же заставил несовершеннолетнего сдавать норматив по подтягиванию на перекладине.
Медпомощь мальчику оказали после школы, когда он вернулся после занятий домой. Опекун отвезла пострадавшего в Кадомскую ЦРБ, где дежурный врач провел медицинское освидетельствование по факту получения травм. После случившегося женщина написала заявление начальнику управления образования и молодежной политики администрации Кадомского района.
По результатам проверки прокуратуры дадут юридическую оценку мер, принятых должностными лицами и администрацией школы по расследованию инцидента с подростком.
«При наличии основания будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер реагирования, направленных на устранение и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего», — отмечается в сообщении.
Результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области.
Фото и видео «Новая газета»