Погибшему в Сирии летчику присвоили звание Героя России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Погибшему в Сирии летчику Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили на сайте Кремля.
Офицера наградили за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
Напомним, штурмовик Су-25СМ сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса во время патрулирования в провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Летчик катапультировался, но попал в окружение и погиб: офицер отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя гранатой.
Тело Филипова и фрагменты штурмовика доставили самолетом на военный аэропорт Чкаловск.