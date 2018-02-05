В «Рязаньавтодоре» стартовала спартакиада среди сотрудников компании

В четверг, 1 февраля, стартовала ежегодная спартакиада среди сотрудников компании АО «Рязаньавтодор». Участники соревнований поборются за победу в турнирах по семи видам спорта: бильярду, волейболу, дартсу настольному теннису, троеборью (подтягивание, отжимание на брусьях, стрельба), футболу и шахматам.
На сегодняшний день уже определились победители в шахматах и настольном теннисе. Лучшим шахматистом стал Андрей Макарцов (АО «Рязаньавтодор»), а среди теннисистов победил Александр Космынин, представляющий Шацкое ДРСУ.
Спартакиада продлится до 30 марта.