У врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет

При обыске у врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта, ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы, передает
Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов проходят по делу о хищениях денег, выделенных на реализацию соцпрограмм.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона», — сообщили следователи.
Всех подозреваемых задержали.