Строительство мусорного полигона в Рязанском районе обжалуют в суде

Рязанцы выступили против строительства мусорного полигона у нацпарка «Мещерский». Жители села Заборье, соседних деревень и поселков обратились в суд, чтобы не допустить «экологической катастрофы для природоохранной зоны».
По данным сельчан, ООО «Торговый Дом «Заборье» планирует построить на своем участке в четыре гектара полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Жители Заборья также считают, что у организации есть еще участки в районе деревни Полково, в непосредственной близости от старой воинской части. Там, по их сведениям, также может появиться свалка.
«Принимая во внимание близость залегания грунтовых вод и песчаный грунт в этой местности, экологической катастрофы Мещерского края не избежать, — подчеркнули сельчане. — Мы, жители Рязанского района, выступаем категорически против строительства и функционирования полигона ТБО в районе Национального парка «Мещерский».
Слушания назначили на 7 февраля.
Жители Заборья также отмечают, что «Торговый Дом «Заборье» неоднократно привлекался к ответственности за строительство полигона ТБО без разрешения.
Решением Рязанского районного суда
В настоящее время в Арбитражном суде Рязанской области рассматривают иск «Торгового дома Заборье» к администрации Рязанского муниципального района о признании недействительным градостроительного плана указанного участка.