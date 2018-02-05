Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:47, 5 февраля 2018 609
 0    0

Строительство мусорного полигона в Рязанском районе обжалуют в суде

Строительство мусорного полигона в Рязанском районе обжалуют в суде

Фото: Pixabay.com

Рязанцы выступили против строительства мусорного полигона у нацпарка «Мещерский». Жители села Заборье, соседних деревень и поселков обратились в суд, чтобы не допустить «экологической катастрофы для природоохранной зоны».

По данным сельчан, ООО «Торговый Дом «Заборье» планирует построить на своем участке в четыре гектара полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Жители Заборья также считают, что у организации есть еще участки в районе деревни Полково, в непосредственной близости от старой воинской части. Там, по их сведениям, также может появиться свалка.

«Принимая во внимание близость залегания грунтовых вод и песчаный грунт в этой местности, экологической катастрофы Мещерского края не избежать, — подчеркнули сельчане. — Мы, жители Рязанского района, выступаем категорически против строительства и функционирования полигона ТБО в районе Национального парка «Мещерский».

Слушания назначили на 7 февраля.

Жители Заборья также отмечают, что «Торговый Дом «Заборье» неоднократно привлекался к ответственности за строительство полигона ТБО без разрешения.

Решением Рязанского районного суда от 01.07.2016 деятельность ООО «Торговый Дом «Заборье» по размещению и хранению твердых бытовых отходов на указанном участке была прекращена до получения разрешения на ввод в эксплуатацию полигона и внесения его в государственный реестр объектов размещения отходов.

В настоящее время в Арбитражном суде Рязанской области рассматривают иск «Торгового дома Заборье» к администрации Рязанского муниципального района о признании недействительным градостроительного плана указанного участка.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
21:47, 5 февраля 2018
Строительство мусорного полигона в Рязанском районе обжалуют в суде
14:03, 5 февраля 2018
В рязанские леса выпустят оленей
12:56, 5 февраля 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -19 градусов
12:54, 5 февраля 2018
Дубовая роща под Рязанью станет памятником природы
12:34, 5 февраля 2018
В Окском заповеднике посчитали червей и комаров
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 542
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 989
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 360
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 109
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 15 026
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум