Рязанцы попробовали солдатскую кашу на «Эстафете Побед». Фоторепортаж

На площади Победы в Рязани прошел митинг-концерт. «Эстафету Побед» провели в субботу, 3 февраля, в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве и в поддержку российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхенчхане.
На сцене выступили музыкальные и инструментальные ансамбли, а также рязанские спортсмены. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Николай Любимов и и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.
На площади функционировали площадки для хоккея на льду и с мячом. Вдобавок, для жителей города на импровизированном поле для мини-футбола выступила юниорская команда рязанских футболистов.
Рязанцам показали оружие и военное снаряжение времен Великой Отечественной войны и накормили солдатской кашей.