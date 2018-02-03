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16:53, 3 февраля 2018 7 098
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Рязанцы попробовали солдатскую кашу на «Эстафете Побед». Фоторепортаж

Рязанцы попробовали солдатскую кашу на «Эстафете Побед». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На площади Победы в Рязани прошел митинг-концерт. «Эстафету Побед» провели в субботу, 3 февраля, в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве и в поддержку российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхенчхане.

На сцене выступили музыкальные и инструментальные ансамбли, а также рязанские спортсмены. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Николай Любимов и и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.

На площади функционировали площадки для хоккея на льду и с мячом. Вдобавок, для жителей города на импровизированном поле для мини-футбола выступила юниорская команда рязанских футболистов.

Рязанцам показали оружие и военное снаряжение времен Великой Отечественной войны и накормили солдатской кашей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

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RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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