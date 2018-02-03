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9:24, 3 февраля 2018 1 492
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Вечером в пятницу на Первомайском проспекте загорелась машина

Вечером в пятницу на Первомайском проспекте загорелась машина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу, 2 февраля, на Первомайском проспекте загорелась машина. Информация о пожаре поступила в 21:25, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло под капотом автомобиля. Его тушили пять пожарных.

Никто не пострадал.


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