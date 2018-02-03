Вечером в пятницу на Первомайском проспекте загорелась машина

В пятницу, 2 февраля, на Первомайском проспекте загорелась машина. Информация о пожаре поступила в 21:25,
Возгорание произошло под капотом автомобиля. Его тушили пять пожарных.
Никто не пострадал.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В пятницу, 2 февраля, на Первомайском проспекте загорелась машина. Информация о пожаре поступила в 21:25,
Возгорание произошло под капотом автомобиля. Его тушили пять пожарных.
Никто не пострадал.
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