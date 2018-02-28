Жириновский обматерил Собчак в прямом эфире. Видео

Владимир Жириновский обматерил Ксению Собчак в прямом эфире телеканала «Россия 1». Предвыборные дебаты с Владимиром Соловьевым транслировали на Дальний Восток в среду, 28 февраля.
Известно, что после инцидента эфир прервали и перенесли на час. В сети появился фрагмент записи. После того, как Собчак облила Жириновского водой, тот потребовал, чтобы Соловьев заставил ее замолчать и несколько раз обозвал телеведущую.
«Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?» — ответила Собчак.
В дебатах кроме представителей ЛДПР и «Гражданской позиции» также принимали участие Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).