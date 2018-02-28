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18:31, 28 февраля 2018 899
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Рязанская областная библиотека отметила 160-летие

Рязанская областная библиотека отметила 160-летие

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 28 февраля, рязанская областная библиотека имени Горького отметила 160-летие. В честь праздника представители областной и городской дум и мэрии наградили библиотекарей грамотами, знаками отличия и подарками. Рязанских «книжниц» поздравила зампред регионального правительства Лариса Крохалева. Она пожелала им больше благодарных читателей, развития коллективу. Крохалева отметила, что рязанская библиотека находится в центре не только территориально, но и событийно.

Библиотекарей также поблагодарил глава города Владимир Фролов. По его словам, «лучшая библиотека региона и России находится здесь, в Рязани». «Желаю вам процветания, богатых фондов и шагать одновременно с временем, в будущее," - подытожил Фролов.

В библиотеке выступили министр культуры и туризма региона Виталий Попов, замглавы администрации Елена Сорокина, зампред рязанской облдумы Михаил Кривцов, представители библиотек из Пензы, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска и республики Мордовия. Среди гостей была бывший руководитель библиотеки Людмила Пронина, председатель Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и депутат Госдумы, член Совета Федерации Елена Митина.

Для гостей выступили камерный ансамбль областной филармонии «солисты Рязани» и солист музыкального театра Валерий Вахромеев с романсом «Гори, гори, моя звезда».

Напомним, накануне юбилея в библиотеке прошло открытие исторической экспозиции о истории учреждения, фотовыставка исторический квест «Битва за Сталинград» и художественный мастер-класс «Антрураж и стаффаж».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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