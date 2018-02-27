Рязанские фотохудожники открыли выставку к юбилею библиотеки Горького

Во вторник, 27 февраля, в выставочном зале областной библиотеки имени Горького открылась фотовыставка «Библиоглобус».
На ней представлены работы девяти известных рязанских фотографов: Сергея Романова, Николая Середы, Анатолия Осипенкова, Андрея Карева, Елены Оськиной, Анатолия Есина, Татьяны Исаенко, Ирины Сергеевой и Андрея Павлушина.
По словам авторов, они сотрудничают с библиотекой уже очень давно.
«Еще со времен первой экспозиции», — отметил председатель регионального отделения Союза фотохудожников Андрей Павлушин.