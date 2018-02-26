В Рязанской области начнут строить ясли. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в понедельник, 26 февраля, на открытии детсада в Семчине.
По его словам, регион подал документы на новую федеральную программу для строительства детсадов. «Сейчас в Рязанской области 1 800 детей нуждается в ясельных группах. Мы надеемся, что попадем в целевую программу и сможем строить ясли для детей до трех лет», — отметил он.
Губернатор добавил, что строительство ясель позволит снизить возраст детей с года до семи месяцев. Всего на эти цели государство выделит 49 млрд рублей, которые в виде субсидий направят в регионы.