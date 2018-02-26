В Касимовском районе вандалы растащили усадьбу 18 века

В Касимовском районе в поселке Гусь-Железный вандалы растащили усадьбу Баташевых. Об этом в сюжете сообщила ГТРК «
Усадьба в стиле раннего классицизма принадлежала сталепромышленнику, купцу и меценату Андрею Баташеву, который в середине 18 века вместе с братом основал в поселке Гусь-Железный чугоноплавильный завод. В 70-е годы он служил единственным в регионе детским кардиологическим санаторием, который проработал до 2014 года. С течением времени усадьба обветшала и местами разрушилась.
«Варварские поползновения были: снимали и разбивали окна, залезали внутрь. Даже разбирали обшивку со стен, где находили хорошую», — рассказала глава муниципального образования Гусевское городское поселение Елена Химушина.
Она добавила, что вандалы даже сняли со стены усадьбы чугунную плиту, на которой был написан год основания здания.
На сегодняшний день из достопримечательностей в поселке Гусь-Железный сохранились Троицкая церковь в готическом стиле и усадьба Баташевых, которая требует срочного ремонта, но денежных средств в бюджете поселка на это нет.