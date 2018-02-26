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16:14, 26 февраля 2018 456
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Рязанцы вновь присоединятся к «Часу Земли» 1

Рязанцы вновь присоединятся к «Часу Земли»

Фото: Pixabay.com

Рязанская область вновь присоединится к международной акции «Час Земли». В этом году она пройдет под лозунгом «Голосуй за природу», сообщил сайт регионального минприроды.

24 марта в 20:30 участники акции на час отключат электричество.

«Рязанская область ежегодно принимает участие в этом символичном международном проекте, который преследует главные цели: привлечь внимание общественности к проблеме расточительного использования природных ресурсов, сберечь уникальную природу нашей страны для себя и будущих поколений», — отметили в минприроды.

В прошлом году акцию поддержали жители Рязани, Касимова, Сасова, Скопина, Михайлова, Спас-Клепиков, Шилова, Ряжска и другие населенных пунктов. Они сэкономили около шеститысяч кВт/час электроэнергии.


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