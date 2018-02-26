Рязанцы вновь присоединятся к «Часу Земли»

Рязанская область вновь присоединится к международной акции «Час Земли». В этом году она пройдет под лозунгом «Голосуй за природу»,
24 марта в 20:30 участники акции на час отключат электричество.
«Рязанская область ежегодно принимает участие в этом символичном международном проекте, который преследует главные цели: привлечь внимание общественности к проблеме расточительного использования природных ресурсов, сберечь уникальную природу нашей страны для себя и будущих поколений», — отметили в минприроды.
В прошлом году акцию