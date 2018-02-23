Рязанская модель посоревновалась в юморе с Павлом Волей. Видео

Модель из Рязани Наталья Соболева посоревновалась в юморе с Павлом Волей. Передача Comedy Club, где она была гостем, вышла на телеканале ТНТ в четверг, 22 февраля.
Резиденты проекта Гарик «Бульдог» Харламов и Павел Воля представили рязанку как фотомодель, которая снималась в Playboy Хорватии, Словакии, Чехии, Венесуэлы, Мексики и России.
Павел Воля спросил Соболеву о том, сколько она зарабатывает на одной фотосессии. Модель ответила вопросом: «А сколько вы получаете за одну рекламу с сухариками?»
«Пример для подражания — любит детей, снимается голая», — отметил Харламов. В ответ на это Наталья заявила, что «внуки будут гордиться».