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8:25, 23 февраля 2018 2 100
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Рязанская модель посоревновалась в юморе с Павлом Волей. Видео 2

Рязанская модель посоревновалась в юморе с Павлом Волей. Видео

Модель из Рязани Наталья Соболева посоревновалась в юморе с Павлом Волей. Передача Comedy Club, где она была гостем, вышла на телеканале ТНТ в четверг, 22 февраля.

Резиденты проекта Гарик «Бульдог» Харламов и Павел Воля представили рязанку как фотомодель, которая снималась в Playboy Хорватии, Словакии, Чехии, Венесуэлы, Мексики и России.

Павел Воля спросил Соболеву о том, сколько она зарабатывает на одной фотосессии. Модель ответила вопросом: «А сколько вы получаете за одну рекламу с сухариками?»

«Пример для подражания — любит детей, снимается голая», — отметил Харламов. В ответ на это Наталья заявила, что «внуки будут гордиться».


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