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13:19, 23 февраля 2018 1 263
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Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады. В полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира мужская сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60).

Второй финалист турнира определится по итогам встречи Германии и Канады. Финал пройдет в субботу, 24 февраля.

Россияне вышли в финал впервые с 1998 года, тогда в матче за золотые медали сборная России уступила чехам со счетом 0:1.

Фото сайта ФХР


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