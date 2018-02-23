Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады. В полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира мужская сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60).
Второй финалист турнира определится по итогам встречи Германии и Канады. Финал пройдет в субботу, 24 февраля.
Россияне вышли в финал впервые с 1998 года, тогда в матче за золотые медали сборная России уступила чехам со счетом 0:1.
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