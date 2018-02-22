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15:10, 22 февраля 2018 1 844
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В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности. В пятницу, 23 февраля, в регионе ожидается сильный мороз, сообщил сайт Гидрометцентра России.

Опасной погода будет во всех областях ЦФО.

Напомним, «оранжевый» — четвертый из пяти возможных уровней.


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