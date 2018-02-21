В Рязанской области заметили рысь

Возле села Красный холм Шацкого района заметили рысь. Об этом пишет ИД «Пресса».
Животное увидели лесорубы. Отмечается, что заметили ее в глухом лесу, который тянется от села Красный Холм до поселка Свеженькая.
«Ранним утром они пилили лес в отведенной им делянке и буквально рядом заметили дикую кошку. Она была ржаво-рыжего окраса с грязно-серыми пятнами на лапах, на ушах — характерные кисточки-„антенны“. Остановилась совсем близко от людей. Водитель погрузчика так испугался, что залез в кабину и боялся оттуда выйти, пока она не ушла. По рассказам лесорубов, этот случай не единственный, рысь видели уже два раза в наших лесах», — рассказала библиотекарь села.
Местный охотник предположил, что рысь могла «забрести к нам» из-за недостатка пищи.
В Рязанской области рысь находится под контролем с 2001 года. Увидеть ее можно в более северных районах региона: Спасском, Касимовском, Ермишинском, Клепиковском. В Шацком районе животное увидели впервые.