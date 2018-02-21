В Рязани откроют проектный центр «Городская комфортная среда»

В Рязани появится проектный центр «Городская комфортная среда». Его планируют открыть в сентябре 2018 года на кафедре архитектуры и градостроительства Политехничегоского университета, рассказал и.о. мэра Сергей Карабасов на презентации проектов по благоустройству парков и скверов, которая прошла в среду, 21 февраля.
Согласно плану, проектный центр займет площадь около 200 квадратных метров и будет состоять из нескольких тематических студий: компьютерного моделирования, макетирования, рисунка и живописи, творческих разработок.
«Создание центра поможет молодым градостроителям и архитекторам использовать современные программы и новейшее оборудование для повышения уровня своей подготовки при работе над новыми проектами», — подчеркнул Карабасов.