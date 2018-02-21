В Рязани ищут пропавшую жительницу Московской области

В Рязанской области ищут пропавшую Татьяну Демьянову из Электростали. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
9 февраля 52-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Возможно, женщина потеряла память и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 164 сантиметра, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-зеленые.
Была одета: коричневая шуба до колен с капюшоном, темно-серые брюки, ярко-коричневые ботинки.
С собой была красная кожаная сумка.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: