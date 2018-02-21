Почта России рассказала о работе рязанских отделений в праздники. В четверг, 22 февраля, и в среду, 7 марта, у них будет сокращенный день. Главный почтамт на улице Почтовой закроется в 21:00.
23 февраля и 8 марта — выходные для всех отделений. В эти дни не доставляют посылки, письма, печатные издания и корреспонденцию.
В субботу, 24 февраля, рязанские отделения будут работать по установленному режиму, а в пятницу, 9 марта, — по графику субботы. Время работы Рязанского почтамта в этот день — с 9:00 до 18:00.
25 февраля, 10 и 11 марта все отделения будут открыты согласно установленному графику.
«Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.