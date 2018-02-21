Директор шиловской фермы начислял, но не выдавал зарплату сотрудникам

Руководитель фермы, расположенной в Шиловском районе, начислял зарплату сотрудникам, но деньги им не выдавал. В результате он задолжал 25 работникам 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Сотрудники фермы обратились в суд, чтобы защитить свои трудовые права. В отношении нарушителя возбудили исполнительное производство, директора предупредили о последствиях несвоевременного исполнения требований. Однако руководитель фермы не выплатил деньги в установленный срок.
После этого судебный пристав выехал на место для личной беседы с директором организации. Спустя несколько дней сотрудникам фермы перечислили зарплату.