В Прощеное воскресенье рязанский митрополит призвал верующих начать другую жизнь

В Прощеное воскресенье митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал верующих начать другую жизнь. По его словам, христиане должны повторить путь Адама в покаянии, передает «
«С приходом Великого поста мы должны начать другую жизнь, наступило время оплакивать соделанные нами грехи. Мы повторили путь Адама в грехопадении, но нам еще предстоит повторить его путь в покаянии. И открывающийся перед нами период Великого поста помогает нам в этом», — отметил архиерей.
Он подчеркнул, что никто в своей жизни не может избежать серьезных ошибок. Митрополит Марк уточнил, что покаяние — это не только «сплошные отрицательные эмоции», но и радость избавления от внутренних конфликтов.