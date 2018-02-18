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19:00, 18 февраля 2018 527
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Число погибших при стрельбе в Кизляре возросло до пяти

Число погибших при стрельбе в Кизляре возросло до пяти

Число погибших при стрельбе в дагестанском Кизляре возросло до пяти, передает «РИА Новости».

Неизвестный начал стрелять по людям, возвращавшимся после службы из храма. МВД Дагестана заявило о четырех убитых и четырех раненых, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы.

Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.

Нападавшего ликвидировали.


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