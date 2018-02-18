Число погибших при стрельбе в Кизляре возросло до пяти

Число погибших при стрельбе в дагестанском Кизляре возросло до пяти, передает «
Неизвестный
Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
Нападавшего ликвидировали.
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Число погибших при стрельбе в дагестанском Кизляре возросло до пяти, передает «
Неизвестный
Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
Нападавшего ликвидировали.
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Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети.