Рязанские спасатели проверили готовность к половодью. Фото

В преддверии половодья рязанские спасатели проверили на практике готовность к весеннему половодью. Об этом сообщила
Практические мероприятия прошли в поселке Октябрьский Михайловского района, где состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Специалисты поисково-спасательной службы продемонстрировали несколько способов спасения тонущих, в том числе методы самоспасения. Участникам мероприятия показали с чернение и распиловку льда (противопаводковые мероприятия, которые ускоряют процессы таяния).