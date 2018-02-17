Российские хоккеисты разгромили сборную США на олимпиаде в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу команды олимпийских атлетов из России. Счет на 8-й минуте открыл Николай Прохоркин, замкнув на пятачке передачу от Сергея Мозякина.
До конца первого периода цифры на табло не изменились. Россияне удвоили преимущество на 23-й минуте: снова отличился Прохоркин. Третью шайбу за 0,2 секунды до финальной сирены забросил Илья Ковальчук.
Он же точным броском в дальнюю «девятку» на первой минуте третьего периода установил финальный счет: 4:0. Несмотря на несколько опасных моментов, американцы не смогли огорчить голкипера россиян Василия Кошечкина.
Победа подняла команду олимпийских атлетов из России на первое место в группе, которое гарантировало прямое попадание в четвертьфинал олимпийского турнира.
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