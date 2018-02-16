В московском детском саду умерла трехлетняя девочка, забытая на улице

В Москве воспитатели детского сада забыли на прогулке трехлетнюю девочку. Ребенка нашли мертвым в снегу на улице спустя два часа, передает telegram-канал Mash.
Воспитатель вывела детей на прогулку около 9 утра, вскоре они вернулись обратно в группу и отправились на завтрак. Женщина заметила, что одной из воспитанниц не хватает.
Воспитатель и нянечка пошли на улицу, чтоб искать ребенка. Девочку удалось найти в 11:45, она лежала в снегу за большим сугробом и не дышала.
Сотрудники детсада вызвали скорую, но, когда врачи прибыли на место, девочка уже умерла.
На месте происшествия работает полиция. По некоторым данным, девочке стало плохо во время прогулки, она упала и замерзла насмерть.